“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة أقدم على قَتل والده في بيشة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القَتل حداً بأحد الجناة في محافظة بيشة في منطقة عسير.

وأوضحت الوزارة أن المدعو جميل بن محمد بن سعود أبو حربش – سعودي الجنسية – أقدم على قَتل والده / محمد وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلة.

وأبانت أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.

ونوهت الداخلية أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.