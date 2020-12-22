نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الحرمين تُعلن عن إطلاق تطبيق منجز من اجل إتاحة العديد من الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رئاسة الحرمين الشريفين تقوم بإطلاق تطبيق منجز الرقمي من اجل مساعدة منسوبي ومنسوبات الرئاسة في المملكة على أنجاز الكثير والعديد من الأمور الخدمية والمالية والإدارية والتشغيلية من خلال الهواتف والجوالات الذكية بالإضافة إلي ذلك يقوم التطبيق بإتاحة الكثير والعديد من الخدمات ومن بينها خدمات الإجازات وخدمات الأموال بالإضافة إلي خدمات المعاملات والدورات التدريبية وكذلك خدمات المعهد وخدمات الراصد وخدمة لوحة معلوماتي.

رئاسة الحرمين الشريفين

يقوم تطبيق منجز بتمكين المستفيد أو المستخدم من تسجيل الدخول بشكل امن ومتعدد ومن اجل الحصول على الكثير من الإحصائيات للكثير من البيانات بالإضافة إلي الحضور بشكل سهل وكذلك الحصول على البيانات المالية والوظيفية وكذلك تحديث وتعديل الملفات الشخصية الخاصة به واستعراض الإعلانات الداخلية له والعديد من الخدمات، كما يحتوي التطبيق على مرحلتين من الخدمات المرحلة الأولي تحتوي على 23 خدمة بالإضافة إلي 30 خدمة في المرحلة الثانية والثالثة ويعمل على تسهيل وتيسير الكثير من الخدمات بشكل كبير ومنظم للعديد من الأعمال كما يتيح توفير المعلومات الخاصة بمنسوبيها في أي وقت وتقديم الطالبات الخاصة بهم من خلال تطبيق منجز بشكل سهل وكامل وخلال وقت سريع.

أول وقف بالمدينة المنورة

قام رئيس إدارة الهيئة السعودية للفضاء والرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عيد العزيز اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عيد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة بافتتاح جامع سموه في محافظة وادي الفرع وذلك على طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الأمير سلطان بن سلمان

تحدث سمو الأمير سلطان بن سلمان عن أهمية المسجد كما يجب العناية به لكي يكون على أعلي مستويات النظافة والصيانة بالإضافة إلى التشغيل كما اكد سموه أن الدولة السعودية الثالثة منذ عهد مؤسسها والمغفور له الملك عيد العزيز رحمة الله قائمة على كتاب الله وسنة الرسول الكريم، كل هذا أدي أن تكون المملكة نموذجاً ومنارة رائدة في بناء المساجد والعناية بها، كما تم بناء الجامع على مساحة 1200 متراً ويقوم باستيعاب اكثر من 400 مصلي ومصلية بالإضافة إلي مجموعه من الخدمات التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجموعه كبيرة من الخدمات على افضل وأعلي مستوي منها الإنارة الذكية وأساليب الري الحديثة في سقاية المزروعات وإعادة تدوير المياه المستخدمة بالإضافة إلي توفير فريق صيانة والتشغيل على مدار الساعة بما يضمن استمرارية الجامع واستدامته بشكل مناسب وكامل.