“الدفاع المدني” يوضح مخاطر استخدام الحطب والفحم ووسائل التدفئة التقليدية

بلادي – الرياض :

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة كالحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز.

وشددت على ضرورة الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة، ينجم عنه انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى إمكانية حدوث الوفاة.

وأشارت إلى أنه عند استخدام الحطب يجب إشعال النار في موقع جيد للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.