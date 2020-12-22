المسند : السبت والأحد ذروة الموجة الباردة وقد تصل درجة الحرارة للصفر المئوي أقصى شمالي المملكة

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، أن تشهد معظم المناطق، اليوم (الثلاثاء)، استقرارًا جويًا عامًا في عناصر الطقس.
كما توقع أن تتشكل السحب المتفرقة، والتي قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من مكة المكرمة، وعسير وجازان، وربما سحب عابرة ماطرة شرقي حائل والقصيم.
ونبه بهبوط ملموس وملحوظ في درجة الحرارة في شمال وشمال وسط المملكة، مرجعاً سبب ذلك إلى أن اليوم يصادف انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي.
وأكد أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي السبت والأحد المقبلين، وقد تصل درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي المملكة، منوها بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في المملكة، حيث سجلت القريات أدني درجة حرارة بنحو 4.6 درجة مئوية، في حين سجلت طريف وعرعر 6، و6.4 درجة مئوية على التوالي، بينما بلغت الحرارة في جيزان 24 درجة مئوية.
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