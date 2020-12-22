متحدث الصحة: جميع من أخذوا لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم (الثلاثاء)، أن جميع من أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر عليهم أعراض غير متوقعة.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح، والتواصل مع الوزارة على حساب “الصحة 937” بشأن أي استفسار.