نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام نور والخدمات المقدمة من قبل نظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج نظام نور من أهم وأحد الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ولذلك برنامج نظام نور الإلكتروني العديد من التعرف على النتائج الشهرية، والنتائج النهائية للفصل الدراسي الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك أن هذا البرنامج يقدم جميع الخدمات المتصلة بالتعليم، للمعلمين والمعلمات مثل حركة النقل الخارجي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة، حيث أن برنامج نظام نور يوفر جميع الخدمات الإلكترونية الكثيرة لأولياء الأمور من بينها تسجيل الطلاب الجدد في المدارس العامة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جميعاََ عن نظام نور الإلكتروني، والخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضاََ.

ما هو نظام نور :

نظام نور الإلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج يقوم الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور أيضا، وبرنامج نظام نور من أحدث الطرق الحديثة والمتاحة في التكنولوجيا للتعليم الإلكتروني، حيث أن هذا البرنامج يقدم للجميع توفير الطاقة والجهد والوقت على جميع الطلاب والطالبات، وخصوصاََ بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن منصة نظام نور الإلكتروني للخدمات التعليمية المختلفة والعديدة، التي تفيد جميع المستفيد من الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، ونقلهم إلى الصفوف التالية، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور أيضا، حيث أن هذا البرنامج من أحدث الخدمات الإلكترونية لنظام نور، ويمكن تسجيل الطلاب الجدد إلكترونياً، دون الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

خدمات نظام نور الإلكتروني :

برنامج نظام نور الإلكتروني لنتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات في المراحل التعليمية المختلفة. نظام نور يقدم مساعدة أولياء الأمور على معرفة نتيجة أبناءهم، وتحسين الأداء التعليمي. مراسلة أولياء الأمور عبر برنامج الإرسال، وإرسال نتائج الطلاب إليهم لمراجعتها. برنامج نظام نور الإلكتروني يمكن إدخال نتائج الطلاب، ومراجعتها إلكترونياً للمعلمين والمعلمات. يمكن تسجيل الطلاب في رياضة الأطفال أو الصف الأول إلكترونياً عبر نظام نور.

ومن الجدير بالذكر أن يوجد العديد من الخدمات الإلكترونيّة من برنامج نظام نور الإلكتروني، وهذا البرنامج يساهم في تسهيل الوصول للخدمات المختلفة العديدة، ومشاركة في عمليات التعلم النشط، حيث أن نظام نور الإلكتروني يمتلك بيانات عن المرحلة التعليمية المختلفة، ويقوم بتوفير عدد كبيراََ من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، والمعلمين والمعلمات، وأولياء أمورهم، والطاقم التعليمي للعام الدراسي الحالي، والعاملين التربويين أيضاََ، ولذلك نظام نور الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية.