صم الشرقية يطرح مصفوفة برامجه التطوعية والمجتمعية 

دوت الخليج : هناي بنت عبدالله – الدمام

طرح نادي الصم بالمنطقة الشرقية مصفوفة برامجه ومبادارته المجتمعية التي تتجاوز اسوار النادي إلى خارجه وسط المحيط المجتمعي بصورة ذات أثر إيجابي على المستفيد الأول الصم وكسر أي حواجز للعزلة نهائيا للصم.

وأكد رئيس النادي الدكتور ناصر بن صعب الشمري اثناء تكريم معدي الهاجري رئيس نادي القادسية سابقا بحضور نائب رئيس نادي الصم محمد النهدي نظير ما قدمه من دعم لمبادرات النادي بأن من أبرز أهداف النادي ابجاد صيغة من التفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية خاصة ما يتعلق بالصم وتبني أهم المبادرات الاستراتيجية التي تتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ بما يلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع بمختلف الاعمار والفئات رجالا ونساء .

معتبرا الشمري بأن من أثمن وأعظم الفرص التي يلتقي فيها منسوبي النادي بزملائهم من الصم هو التعبير الحقيقي عن محور التطلعات الاستشرافية التي تعكس أدوارهم المجتمعية واحتياجاتهم.

وأشار الشمري بأن من مصفوفة الخطوات العملية والاستراتيجية للنادي بناء الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والتي باتت ضرورية وهامة بهدف تنمية جهود هذه الفئة الغالية من الصم رجالا ونساء وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء والعمل على تبني كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية سواء من خلال التعاون المشترك مع النادي أو من خلال الأنشطة والبرامج الخاصة في مجال دعم هذه الشريحة بحيث تكون فرصة جوهرية للصم للتعبير عن مواهبهم والاستفادة من جملة أفكار ومقترحات تصب فعلا في تفعيل استراتجية النادي التطويرية و ترفع من مستوى برامج النادي وتلبي احتياجات هذه الفئة قائلا إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي إلى جانب استحداث فكرة مشروع تنمية وتأهيل الموارد البشرية وفتح الفرص الواعدة لهم.

وأبدى رئيس نادي القادسية سابقا معدي الهاجر سعادته بما يقدمه النادي من برامج تعكس حقيقة الترابط والتنامي الذي سيحقق الأهداف بمشيئة الله تعالى والتي يتبناها النادي ويأتي في مقدمتها رسم البسمة وإدخال السرور إلى قلوب الصم إلى جانب العمل على تقديم الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مثالا يحتذى به وكذلك ترسيخ رسالة النادي في تقديم أعلى مستوى من البرامج التاهلية والتعليمية بما يتناسب مع قدرات المستفيدين واحتياجاتهم في المجتمع .