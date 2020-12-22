هيئة حقوق الإنسان: هذه الجرائم كبيرة وتستوجب التوقيف

بلادي – الرياض :

أوضحت هيئة حقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من الجرائم تعد جرائم كبيرة وتستوجب التوقيف.

وأشارت “حقوق الإنسان” إلى كون جرائم الغش التجاري تعد جرائم كبيرة تستوجب التوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

ولفتت أيضًا أن جرائم الابتزاز والخطف والاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وأكدت أن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، بينها الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.