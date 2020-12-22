إطلاق المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الخليجي “آفاق” والبداية بين المملكة والبحرين

بلادي – الرياض :

أطلقت شركة المدفوعات الخليجية المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي “آفاق” .

وبدأ تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، من خلال نظام المدفوعات “آفاق” الخميس (10 ديسمبر الجاري)، على أن تنضم البنوك المركزية الخليجية الأخرى، وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

يذكر أن “آفاق” يختصر الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS) إضافة إلى قدر عال من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات، إلى جانب انخفاض التكلفة على العملاء.

وتعد شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 37 المنعقدة في ديسمبر 2016.