الزعاق يوثق بصورة الاقتران النادر لكوكبي “المشتري” و”زحل”

بلادي – الرياض :
وثق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، صورة للاقتران للنادر الذي حدث مساء يوم أمس، (الإثنين)، بين كوكبي “المشتري” و”زحل”.
ويعد الاقتران بين الكوكبين ظاهرة نادرة الحدوث، حيث سبق وأن ظهر “المشتري” و”زحل” بشكل قريب من بعضهما البعض قبل 800 عام، وتحديداً في عام 1226م.
الجدير بالذكر أنه يفصل بين الكوكبين حتى 25 ديسمبر الحالي مقدار أقل من قمر مكتمل، ويتوقع العلماء أن تتكرر هذه الظاهرة الفلكية مرة أخرى في مارس 2080.
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