لا تقصد مالا يعنيك….الكاتب / إبراهيم الريامي

‏كعادتها في كل جمعة كانت تأتي تسابق الخطى حاملة على رأسها قطعة قماش وقد لفتها على بضاعتها المتنوعة والتي تضم مجموعة من المنتجات المحلية مما تسعى النساء إلى اقتنائها دائما. وهي عناصر التجميل القديمة والمصنوعة من المواد الطبيعية في البيئة المحلية ومعروفة لدي النساء بجودتها ونتائجها الإيجابية على البشرة. دائما مستقره في مجلس بيتنا المتواضع وسط النخيل الباسقات. لتبدأ بعرض جديدها بأسلوبها الدعائي الجميل في جذب الانتباه والترويج لسلعتها في حضور الجارات المتلهفات بعد إنتظار لأسبوع طويل من الصبر. كنا صغارا نحمل في قلوبنا كل البراءة والعفوية رغم ان لا شيء من ما تعرضه من بضاعة يخص الذكور. لنتسمر في زوايا مختلفة من المكان في محاولة لاستراق نظرة لما كانت تعرضه وتروج له من خلف حشد النساء اللواتي تجمعن لرؤية الجديد

ولقصر قامتنا حين ذاك كنا لا نحصل على تلك النظرة الشاملة الفاحصة لما كان يحدث أمامنا. فنضطر إلى محاولة الوصول إلى المكان إلاستراتيجي والذي هو خلف البائعة مباشرة. بدون عقبات يمكننا تفحص المعروض وبكل سهوله.

وهنا نسمع صراخ البائعة خالتي أم سعيدة

قائلة

.. لا توقف عليات راسي عن تشفطلي دمى…

ولكن كان عنادنا يقف حائلا أمام كلماتها التي لا يستسيغها عقلنا الصغير آن ذاك. فكيف بالوقوف خلف الشخص قد يتسبب في امتصاص دمه. ونحن في عناد وكبر وحالنا يقول لن نتحرك من مكاننا. فتلتفت إلينا مكررة نفس العبارة مع شيء من الغضب فنهرب مبتعدين. فالقيم التربوية هنا ليست في ما قالته أن الوقوف يؤدي إلى شفط الدم من رأس الشخص

ولكن الوقوف قد يسبب الازعاج وانتهاك الخصوصيات. ومن تعاليم الإسلام والدين هو احترام خصوصيات الناس وعدم التطفل عليهم بأي حال من الأحوال.