شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل إصابة 181 جديدة بفيروس “كورونا”، و 8 حالة وفاة ، و 160 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 361359 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 352249 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6139 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :