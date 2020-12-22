نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حساب المواطن برقم الهوية وشروط التقديم عبر ca.gov.sa من وزارة التنمية الاجتماعيى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن ، هذا الحساب الذي يعتبر من إحدى وسائل الدعم التى وضعتها حكومة الملكة لمساعدة الاسر من الفئة متوسطة الدخل تلك الفئة التى تتأثر بأى تغيير يحدث فى اقتصاد الدولة سواء كان تغييرات ناتجة عن تطوير أو تغييرات ناتجة عن انتشار وباء ما، لذا فما هى موقع التسجيل فى حساب المواطن؟.

الاستفادة من حساب المواطن

يعتبر هذا الحساب بمثابة نجاة للمواطن السعودي محدود الدخل خاصةَ بعد تراكم الضغوط المعيشية من غلاء الاسعار او توقف المحلات والمشاريع التجارية نتيجة التطورات السائرة فى المملكة وكذلك سلبيات تفشى كورونا داخل المملكة من حظر تجوال وارتفاع عدد الوفيات خاصةً أن هناك عدد كبيرة من هذه الوفيات رجال عائلين لأسر فكان يلزم تعويض اسرهم بمبلغ مالى يصرف بإنتظام، ولكى يتم الاستفادة من المبالغ المقدمة من حساب المواطن يجب على الشخص ادخال بياناته عبر الموقع الخاص بـ حساب المواطن عقب قراءة الشروط التى تجعل له الحق فى اخذ مبلغ الدعم يمكن تلخيص تلك الشروط فى نقاط محدودة وهى :-

ان يملك المتقدم جنسية سعودية.

ارملة المواطن الذي يملك جنسية سعودية.

ابناء المرأة السعودية التى قامت بالزواج من شخص غير سعودي.

الذين يستفادون من خدمات دعم الضمان الاجتماعى.

الحاملين لبطاقات وسائل النقل.

الارملة التى لديها اطفال، وكذلك المطلقة.

تزول احقية اخذ اموال حساب المواطن فى حالة زاد دخل المواطن عن 20160 ريال.

المواطنين المستقليين الذين يعيشون فى سكن بمفردهم ولاثبات ذلك يقوم المستقل بتقديم اوراق مثل عقد ايجار بإسم الشخص المستقل، اثبات سكن تابع لأى جامعة أو معهد.

موقع التسجيل فى حساب المواطن

بعد ان تلقى نظرة على شروط احقية دعم حساب الموطن فى حال توافقها مع ظروف معيشتك تأتى الخطوة التالية وهى كيفية اخذ مبلغ حساب الموطن فيتم ذلك عبر ادخال بياناتك على موقع حساب المواطن