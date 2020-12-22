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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل 1442خدمة طلب دعم سكنى ، تعتبر منصة هذه الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية والتي تساعد الكثير من المستفيدين من معرفة كافة الأسئلة التي يريدون الحصول عليها عند إمكانية التقدم بطلب إلى وزارة الإسكان هي تعمل في الوقت الحالي وزارة الإسكان على توفير العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية، وفي نفس الوقت تقلل الوقت والجهد الكبير، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني.

الاستعلام عن الإسكان برقم السجل

تعمل وزارة الإسكان بالمملكة السعودية على توفير إمكانية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بالشقق التي يتم الحصول عليها من خلال برنامج ساكن، ومعرفة كافة المعلومات التي تتعلق بالإسكان، لهذا سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم السجل من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة سكني على الإنترنت ثم الذهاب إلى بوابه النفاذ الوطني وتحديد الخدمات العامة ثم تقوم باختيار الاستعلام عن الإسكان والانتقال إلى الصفحة المطلوبة ثم تضيف البيانات التي تتعلق بالسجل المدني ثم تضيف الرقم السجل في المكان المحدد له.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط على استعلم وسوف تظهر لك كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالإسكان وكافة الاستفسارات والمعلومات التي تريد الحصول عليها بالتفصيل.

الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن طلب الاسكان برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات المحددة وهي كالاتي:

يتم الذهاب إلى موقع وزارة الاسكان بالمملكة السعودية وتحديد الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بالضغط على كلمة سكنية وتسجيل الدخول ويمكنك في نفس الوقت الذهاب اليها من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم تقوم بالضغط على الخدمات العامة وتقوم بالضغط على كلمة الاستعلام برقم الهوية وتضيف البيانات المطلوبة وفي الخطوه التالية تقوم باضافة رقم الهوية ثم تقوم بالضغط على كلمة استعلم.

خدمة طلب دعم سكني

وزارة الإسكان بالمملكة السعودية توفر لجميع المواطنين خدمة طلب دعم سكني من خلال البوابة الرسمية التابعة للوزارة وتسهل الامكانيات التسجيل والتحقق من أهلية المتقدم بعد توافر الشروط التي أعلن عنها دعم سكني، وسوف نوضح لكم خطوات التقدم بطلب دعممسكني من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:

أولا يتم تسجيل الدخول الى منصة سكني واضافة رقم الهوية الوطنية ثم تضيف تاريخ الميلاد والضغط على التحقق بعد ذلك تبدأ ب اضافة البريد الإلكتروني وكلمة المرور رقم الجوال وبعد ذلك سوف يصل إليك رمز التفعيل تقوم باضافته، والضغط على كلمة التقدم بطلب الدعم السكني

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها والإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالمسكن الحالي، والتأكد من جميع بيانات صحه العائلة وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سوف تصل إليك رسالة تؤكد أنك مؤهل للحصول على الدعم السكني.

سكني تسجيل دخول

في الخطوة الأولى تقوم بالدخول إلى منصة سكني واضافة رقم الهوية وتاريخ الميلاد بعد ذلك تقوم بالضغط على التحقق وتضيف رقم البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

الدخول الى حسابي في اسكان

يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك في وزارة الإسكان من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الاسكان بالمملكة ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول إلى حسابي وتضيف اسم المستخدم أو تضيف البريد الإلكتروني الخاص بك ثم تبدأ بكتابة كلمة المرور رمز التحقق ثم اضغط على ايقونة دخول ويمكنك أيضا معرفة شروط التسجيل في الاسكان التنموي والخطوات المطلوبة للتسجيل.