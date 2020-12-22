نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فعال لمنصة احكام الرقمية الهيئة العامة لعقارات الدولة وخطوات تقديم طلب ملكية عقار في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فعال لمنصة احكام للتقديم الالكترونى على عقارات الهيئة العامة لعقارات الدولة، جاءت هذه المنصة بمثابة خدمة للراغبين فى شراء مبانى داخل مناطق المملكة، ويتم حجز العقار من خلال منصة موثقة من الهيئة العامة للعقارات يطلق عليها اسم منصة احكام .

منصة احكام الرقمية الجديدة

استمراراً فى تقديم الدعم والمساعدات لمواطنى المملكة تستمر الحكومة فى إصدار خدمات تفيد المواطنين فى شتى المجالات ونظراً للظروف التى تمر بها المملكة وحظر التجوال الذي تم فرضه منذ فترة طويلة بسبب تفشي كورونا بمعدل سريع جدا فى المدن السعودية اصبحت الخدمات المقدمة للمواطنين تتم بصورة الكترونية لعدم احتياج المواطنين إلى الاقبال على المنشأت الرسمية وخلق نوع من الازدحام الذي يؤدي للإصابة بالفيروس المنتشر، حتى وصلت الخدمات إلى العقارات فقد وفرت الحكومة على المواطنين إمكانية حجز قطعة عقارية وهم فى منازلهم حيث خصصت منصة اطلقت عليها اسم ” احكام” يتمكن من خلالها المواطن السعودى من تسجيل بياناته وطلبه بالحصول على عقار ما، وتم تفعيل هذه المنصة بداية من يوم الاحد 20 ديسمبر، كما يتمكن المواطن من خلال المنصة نفسها من الابلاغ عن أى عقار مخالف او ابداء رغبته فى تعديل عقاره فى حالة اكتشاف اى اخطاء فيه.

رابط التسجيل على منصة احكام

عقب التصريح عن منصة احكام وإطلاق العمل بها منذ يوم امس يبحث راغبي امتلاك عقارات والراغبين فى الابلاغ عن اى مخالفات عن رابط موثق وفعال لـ تلك المنصة وكذلك عن خطوات الدخول إليها لتسجيل متطلباتهم، لذا سنقوم بنسرد خطوات الدخول على منصة احكام وهى كالأتى:-