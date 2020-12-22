نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة احكام للهيئة العامة للعقارات spga.gov.sa لللحصول على صكوك ملكية العقار في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة احكام التابعة للهيئة العامة للعقارات spga.gov.sa ،تم الاعلان عن من منصة احكام حديثاً وتهدف هذه المنصة لمساعدة المواطن السعودي على امتلاك اى عقار يريده لكن لا يُعطى له هذه الاحقية إلا بعد النظر فى تطابق الشروط الموضوعة للحصول على عقار من خلال المنصة مع بيانات المتقدم.

شروط الحصول على عقار من خلال منصة احكام

استكمالاً لدعم المواطن السعودى المقتدر وغير المقتدر تعمل الحكومة على توفير خدمات إضافية عن طريق تغيير كل الإجراءات التى يحتاجها المواطن من الطريقة التقليدية القديمة التى تتمثل فى الذهاب إلى المكاتب والوزارات الرسمية وتقديم طلبات للحصول على خدمة ما إلى طريقة حديثة بالاعتماد على التكنولوجيا وتسخيرها لمصلحة المواطن حتى خدمات الحصول على عقارات اصبح من الممكن الحصول عليها عبر منصة على الشبكة العنكبوتية تسمى ” منصة احكام” تستطيع من خلالها الحصول على عقار جديد لكن لا تتم الموافقة على طلبك إلا بعد النظر فى مطابقة شروط الحصول على عقار من منصة احكام مع بيانات المتقدم، وتتمثل هذه الشروط فى:-

عدم حصول المتقدم على أى حكم جنائي مسبق، وكذلك عدم ارتكابه لأى جرائم تخص الشرف.

يجب الا يقوم المواطن بالتقديم للحصول على عقار غير مشروع او ملك لشخص اخر.

وتوفر منصة احكام للمواطن امكانية تقديم شكاوى بخصوص أى مبنى تم انشائه بشكل غير مشروع، بهدف مساعدة الحكومة فى الخلاص من أى عقارات غير مشروعة قد تعرض حياة الكثيرين لمزيد من الأخطار.

خطوات التقديم عبر منصة احكام

يتسائل مواطنى المملكة عن خطوات التقديم عبر منصة احكام بهدف الحصول على عقار، او تقديم الشكاوى عن مبانى تم بنائها بشكل غير مشروع، وتتلخص هذه الخطوات فى:-