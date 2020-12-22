نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التواصل مع بنك الراجحي في أسرع وقت ورقم الهاتف الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التواصل مع بنك الراجحي في أسرع وقت ، من أشهر مصارف السعودية هو مصرف الراجحي، وهو من البنوك العريقة بالسعودية والتي لها تاريخ طويل مشرف من خدمة العملاء، كما أنه يقدم العديد من خدمات مصرف الراجحي للعملاء التي تسهل عليهم الكثير من الجهد والتعب، سواء من خلال تمويلات شخصية بأفضل العروض أو التمويلات التجارية، وكذلك يوفر مدد سداد القروض لفترات طويلة، بالإضافة لأن البنك يوفر الكثير من طرق التواصل مع بنك الراجحي، حتى يمكن التواصل مع المصرف من وخارج السعودية بأي وقت، ومن خلال أي وسيلة من وسائل التوصل لمصرف الراجحي. التواصل مع مصرف الراجحي على الانترنت يوفر بنك الراجحي طريقة التواصل معه من خلال الإنترنت بشكل إلكتروني من خلال: زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي على الإنترنت.

بعد فتح الموقع يتم اختيار قسم الخدمات من أعلى الصفحة.

ومنها يتم الضغط على تواصل معنا.

بعدها يتم اختيار سواء يربد الفرد رفع شكوى ما أو يريد الاستعلام عن طلب ما في بنك الراجحي، سواء عن المعاملات التجارية والرقمية أو أماكن فروع بنك الراجحي.

ومن ثم بعد اختيار الخدمة المرادة، يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من بريد إلكتروني ورمز سري واسم الشخص ورقم هاتفه ومكان الإقامة ورقم الهوية، ويجب التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح.

يتم كتابة الطلب المراد رفعه للبنك بشكل ملخص، والضغط على أنا لست روبوت الموجودة بنهاية الصفحة.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة إرسال، وستصل رسالة إما على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الشخصي للرد على الخدمة المرسلة. أرقام بنك الراجحي للتواصل هاتفيًا يقدم البنك ثلاثة أرقام لثلاثة أنواع من العملاء وبشكل مجاني هي: لجميع العملاء يمكن الاتصال على الرقم الموحد لبنك الراجحي 920000084.

لعملاء البنك الجدد يمكن الاتصال على 8001241222.

لعملاء البنك الحاليين يمكن الاتصال على الرقم التالي بشكل مجاني 920003344.

عملاء الخدمات الخاصة والمميزة يمكن الاتصال على 8001248880.

للاتصال الدولي للعملاء الحاليين يمكن الاتصال على 00966114603333.

للاتصال الدولي للعملاء الخدمة الخاصة والمميزة يمكن الاتصال من خارج المملكة على 8001248880.

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