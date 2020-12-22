نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض بنك الراجحي بدون تحويل راتب في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرٌ من البنوك في المملكة العربية السعودية تتيح الحصول على قرض بدون تحويل راتب للموظفين في عدد من الهيئات والبنوك، ويعد ذلك من أفضل أنواع التمويلات التي توفرها المصارف بالنسبة للعملاء، لكن هناك عدد من الشروط التي وضعتها البنوك لضمان حقها، والتزام المقترض في سداد ما عليه من أموال، فيما يأتي ذلك في ظل احتياج كثير من الفئات في المجتمع السعودي إلى تحسين أوضاعها المالية، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب في السعودية 1442

شروط التمويل الشخصي بدون تحويل راتب في السعودية للمقيمين والراغبين في استيفاء تلك الشروط والاستفادة من هذه العروض التمويلية التي تتيحها عدد من البنوك في المملكة، إذ تأتي الضوابط العامة على النحو التالي:

المبلغ المخصص للمواطنين يتراوح بين 200 ألف حتى 500 ألف ريال سعودي. التمويل المخصص للمقيمين يصل إلى 150 ألف ريال سعودي. إن مدة السداد المقررة من سنة حتى 4 سنوات. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا. يجب أن يكون المتقدم من الموظفين في مؤسسة متاح لها هذا العرض من التمويل.

عرض التمويل في بنك الرياض

ويعد مصرف الرياض، الذي تأسس في نوفمبر من عام 1957م، أحد أهم هذه المصارف التي توفر هذا النوع من التمويلات، فيما يشترط الآتي:

التمويل مخصص لموظفي البنوك والشركات التابعة. إن قيمة التمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي. مدة السداد تصل إلى 5 سنوات. كما يوفر خيارات عديدة للسداد تتسم بالمرونة. لكن التمويل مخصص للسعوديين فقط. يجب ألا تقل فترة عمل العميل عن سنة. فيما يجب أن لا يقل الحد الأدنى للراتب عن 10 آلاف ريال سعودي. يجب أن لا يوجد على العميل أي التزامات أخرى.

شروط التمويل الشخصي في مصرف الراجحي

أما بالنسبة لمصرف الراجحي، فإن هذا النوع من التمويل الذي يحظى بأهمية كبيرة من المواطنين والمقيمين، فيما تأتي الشروط على النحو الآتي: