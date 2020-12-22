لأول مره بالأحساء دورة إعداد مدربات البوتشيا لشديدي الإعاقة بمركز التأهيل الشامل بالأحساء

دوت الخليج _ جواهر محمد _ الأحساء
مركز التأهيل الشامل بالأحساء يستضيف نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء امتداداً لفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020م
و تزامناً مع حملة مكاني بينكم التي أطلقتها الوزارة بهدف دمج ذوي الإعاقة بأسرهم والمجتمع
في الورشة التدريبية (إعداد مدربات ومساعدات رياضة البوتشيا)
التي تخص فئة شديدي الإعاقة الحركية BOCCIA التي تقام و لأول مره بالأحساء على الصالة التأهيلية والتدريبية بالمركز وتستمر لمدة ٣ أيام برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد آل سعود
تحت إشراف إدارة المركز عبدالله المسعود ، ومديرة القسم النسائي عبير الحمد ، والرئيس التنفيذي للنادي خالد بوسحة ، وتنسيق العلاقات العامة والإعلام بالمركز وإعداد وتقديم مؤسس لعبة البوتشيا في السعودية المدرب الدولي الكابتن محسن آل إسماعيل
تهدف الورشة إلى تأهيل وتمكين المدربات والمساعدات من مهارات وأساسيات اللعبة ، وتنمي لدى اللاعبات قدرات ذهنية وجسدية
حيث تعد رياضة البوتشيا إحدى الرياضات الحديثة نسيباً في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بشكل عام وهي رياضة موجهه للرياضيين ذوي الإعاقات الشديدة من كلا الجنسين وتلعب جلوسا بِكُرات متنوعة وبالإمكان ممارستها مهما كانت درجة الإعاقة
وأختتمت الورشة بالتكريم على الجهود المبذولة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، و تمكين النساء من ذوات الإعاقة في جميع المجالات
وذكرت إدارة المركز متمثلة بالمسعود والحمد ، إن هذه الورشة انطلاقاً لشراكة مع نادي ذوي الإعاقة في المساهمة في تنفيذ الخطط التأهيلية التدريبة للعام المقبل
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