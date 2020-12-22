نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 30 ألف شخص مُتقدم على الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالتوضيح أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية خلال الأيام القليلة السابقة تجاوزت أكثر من 30 ألف متقدم للخضوع للإختبارات، مبينة أن التسجيل لا يزال مستمراً. وقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنها قد قامت برفع مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة وسهولة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل مُتقدم من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية مع حفظ سلامة وأمن المواطنين.

،ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة المحددة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص:

رخصة معلم للدبلوم

معلم ممارسه لجميع المؤهلات.

معلم متقدم.

معلم خبير.

حيث يخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة للمعلم المُتقدم لاختبارات الرخصة المهنية لاحتساب المستوى المناسب والمطابق له وفق ضوابط وأسس منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة تقويم التعليم، إذ ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

اختبار الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب

وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بإطلاق أول خدماتها للترخيص المهني الآلي والألكتروني بطريقة سلسلة وقد لُوحظ إقبال كبير الأيام القليلة السابقة وأكثر من 30 ألف مُتقدم لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يُطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد حتى يتم التحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية السعودية.

موعد اختبارات الرخصة المهنية السعودية

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية قد أتاحت التسجيل لمعلمي السعودية، وذلك إضافة لمعلمي التعليم العام، حيث يُمكن للمعلمين الجدد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية حتى تاريخ 27 من ديسمبر 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28 من شهر ديسمبر لعام 2020م إلى 7 يناير عام 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28 من ديسمبر 2020م إلى 28 من فبراير 2021م ويجب إتخاذ كافة الاحتياطات لحفظ سلامة المواطنين وسلامة المجتمع بسبب وباء كورونا المستجد وللدخول إلى اختبارات الرخصة المهنية رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.