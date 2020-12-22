نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل متاجر التمويل ١٤٤٢.. قرض شخصي من شركة متاجر بدون أو بكفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل مطلب متكرر من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الحصول على قرض بدون كفيل داخل بنوك المملكة، وضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية التي توفر كافة الخدمات للمواطنين السعوديين، تقوم العديد من البنوك والشركات المالية داخل المملكة بتوفير العديد من القروض الحسنة ذات طرق السداد المتنوعة والمرنة، بالإضافة إلى قروض التمويل بدون كفالة ، ومن بين الشركات التي تقدم هذا التمويل شركة متاجر التي تعد من أهم الشركات داخل المملكة التي تقوم بتوفير العديد من التمويلات والقروض بدون كفيل.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل

قامت شركة متاجر بوضع بعض الشروط الواجب توافرها عند التقديم على قرض تمويل شخصي بدون كفيل حيث يوجد لكل التعاملات البنكية شروط لا بد من توافرها حتى يمكنه الحصول على قرض التمويل الشخصي، ولابد من توافر تلك الشروط في المواطن المتقدم حتى يمكنه الحصول على القرض ومن أهم تلك الشروط:

يشترط أن يتراوح عمر المواطن المتقدم ما بين 21 عام كحد أدنى، 65 عام كحد أقصى

كما يشترط أن يكون قد التحق بعمل حكومي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل التقديم على القرض

يقوم المواطن المتقدم بكتابة تعهد لشركة متاجر بسداد أقساط القرض كاملة في موعدها المحدد

يشترط أن يكون الراتب الشهريّ للمتقدم لا يقل عن 4.000 ريال سعودي ليتمكن من الحصول على قرض التمويل الشخصي

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم منتظم في عمله ويحضر إثبات من العمل على ذلك.

ميزات التمويل الشخصي من شركة متاجر

من أهم مميزات التمويل الشخصي من شركة متاجر أنها لا تضع أي شروط أو طلبات خاصة بالضمان أو الكفيل

أنها لا تضع أي شروط أو طلبات خاصة بالضمان أو الكفيل الشرط الوحيد الخاص بطرق السداد والضمان هو الالتزام بدفع أقساط القرض والتعهد للشركة بذلك

يمكنك استثمار المال في المشروع المناسب لك، لا تشترط الشركة مجال معين بل تعطيك مطلق الحرية في اختيار مشروعك

من أكثر الشركات السعودية التي تتميز بالمعاملة الراقية خاصة في المعاملات المالية، وتقوم بتمويل مشروعك برأس مال مناسب

تتعامل الشركة بمرونة أكثر من المعاملات البنكية، حيث ما يرفضه للبنك تقوم به شركات التمويل

تقوم شركة متاجر بتمويل كافة المشروعات، حيث يقوم سوق الائتمان داخل المملكة العربية السعودية بتوكيل بعض الشركات لجمع الديون من المستثمرين

تعمل الشركة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للعديد من الفئات

لم تقتصر الشركة على المواطنين السعوديين فقط ولكن يمكن للمقيمين أيضاً

تتيح شركة متاجر التمويل للمتقاعدين، وقد وضعت الشركة بعض الشروط البسيطة للحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض التمويل الشخصي والأوراق المطلوبة

أولاً وجود بطاقة الهوية

يشترط أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية

يحصل المواطن السعودي على 1.500.0000 ريال كحد أقصى

أن يكون المتقدم مسجل في العمل بالقطاع الحكومي

ويشترط للعاملين بالقطاع الخاص أن يكون مواطن سعودي، وأن يكون الراتب الشهريّ 3500 ريال سعودي كحد أدنى

يشترط الدوام في العمل وإحضار ما يثبت ذلك من مقر العمل

كما يتمكن المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض التمويل الشخصي، ويشترط ألا يقل راتب المقيم عن 5000 ريال سعودي

أن يكون عمره فوق 21.

شروط حصول المتقاعد على التمويل الشخصي من متاجر

وقد أتاحت شركة متاجر التمويل للمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، وقد وضعت الشركة بعض الشروط على المتقاعدين للحصول على التمويل الشخصي:

يحصل المتقاعد على 500.000 ريال سعودي كحد أقصى

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عام ولا يزيد 60 عام

كما يجب أن يكون مبلغ المعاش الشهري 2000 ريال فما أكثر

أن يكون المتقدم مشترك في برنامج التقاعد التي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد داخل المملكة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل الشخصي

يقوم المتقدم بإحضار كشف أو فاتورة بالمعاملات البنكية السابقة له من أجل الاستفادة من القرض الشخصي

لابد من إحضار فاتورة الكهرباء أو الغاز أو ما يثبت كونه ساكن في عقار وإحضار أيضاً فاتورة هاتف

تقديم تعهد مكتوب لشركة متاجر بسداد قيمة الأقساط الخاصة بالفرص

يقوم المواطن بتقديم الطلب للشركة وتقوم الشركة بالنظر فيه وتحدد قبول الطلب.