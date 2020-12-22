نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد شركة اليسر الشروط وروابط تقديم طلب القرض الشخصي ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد شركة اليسر يبحث عنه العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة الشباب في مقتبل العمر، حيث يقوم هؤلاء الشباب على إنشاء بعض المشروعات من أجل تحسين الدخل المادي الخاص بهم، و يبحث المواطنون عن قروض التمويل الشخصي التي توفرها البنوك وبعض الشركات تقوم بتوفير العديد من قروض التمويل الشخصي، ومن بين تلك الشركات، شركة اليسر وهي تعد من أكبر شركات التقسيط والتمويل الشخصي داخل المملكة ولم تقتصر شركة اليسر على ذلك فقط بل لها العديد من المعاملات الأخرى كالسيارات والعقارات بالقسط وبطرق سداد متعددة، وتقدم الشركة العديد من القروض بأقل هامش ربح كما يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل ، وتعد تلك الخدمات من أهم الخدمات الناتجة عن جهود الدولة في توفير العديد من القروض لأبناء المملكة، حتى يتم تطبيق هدف العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة، وتوفير العديد من فرص العمل وتشجيع الشباب على الاستثمار.

شروط الحصول على تمويل شخصي جديد شركة اليسر

يشترط للحصول على تمويل شخصي جديد من شركة اليسر أن يكون المتقدم مواطن حامل الجنسية السعودية، حيث يعد تلك التمويل خاص بالمواطنين السعوديين

كما يشترط في عمر المتقدم أن لا يتخطى 60 عام ولا يقل عن 21 عام

أما بالنسبة للمتقدمين من المتقاعدين يُشترط ألا يتعدى السن 70 عام

كما يُشترط أن يمر على عمل المتقدم داخل القطاع الحكومي 6 أشهر

يُشترط عند التقدم للقرض وجود بطاقة الهوية.

خطوات الحصول على تمويل شخصي جديد من شركة اليسر

رداً على التساؤلات المتكررة حول كيفية الحصول على تمويل شخصي جديد من شركة اليسر جئنا لكم اليوم خطوات الحصول على القرض فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً: قم بالتوجه إلى الموقع الخاص بـ شركة اليسر

بعد ذلك قم بالضغط على طلب تمويل بأقساط ميسرة

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة

بعد ذلك قم برفع جميع المستندات والأوراق اللازمة للتقديم والتي تتضمن في: إحضار مفردات المرتب الخاص بالمتقدم، صورة من بطاقة الهوية،كشف حساب بنكي للعاملين بالقطاع الخاص

بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات قم بالضغط على كلمة حفظ، ثم اضغط إرسال.

رابط التقديم على تمويل شخصي جديد من شركة اليسر

نظراً للتفاني الذي تقوم بها الحكومة السعودية دائما بتوفير الخدمات في جميع الهيئات وحرصاً على مصلحة المواطن السعودي، تقوم العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من القروض و التمويلات الشخصية للمواطنين ويوجد أيضاً بعض الشركات التي تقوم بتوفير تلك القروض وبطرق سداد مرنة ودون أي ضمانات فقط شرط العمل الحكومي، وتيسيرا على المواطنين قامت شركة اليسر بتأمين تمويلات شخصية عبر تخصيص الموقع الرسمي الخاص بها للاستعلام عن قروض التمويل ، وكيفية التقديم كل ذلك من خلال الرابط الخاص بها.

مميزات الحصول على قرض التمويل الشخصي من شركة اليسر

تعد شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية أكثر مرونة في التعاملات المالية من البنوك، حيث توفر تلك الشركات العديد من الأمور التي يرفضها البنك و بأقساط سداد مريحة، وتقوم الشركات أيضا بتمويل كافة المشروعات بأي رأس مال تحتاجه بالإضافة إلى مميزات أخرى لشركة اليسر.

يمكنك الحصول على التمويل بكل سهولة وبدون كفيل أو ضمان، فقط شرط استمرارية العمل

توفر شركة اليسر التمويلات بطرق سداد مريحة ومرنة يمكن أن تصل إلى 36 شهر

يبحث جميع المقبلين على القروض أو التمويلات عن هامش ربحي قليل، تقدم شركة اليسر عروض تنافسية بأقل هامش ربحي

يمكنك الحصول على قرض التمويل دون كفيل من الشركة، وفي حالة وجود كفيل يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 200.000 ريال سعودي

من الشركة، وفي حالة وجود كفيل يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 200.000 ريال سعودي وفي حالة عدم وجود كفيل يمكنك الحصول على تمويل بقيمة 100.000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي جديد من شركة اليسر

يتطلب التقديم على سحب قرض من شركة اليسر للتمويل وجود بعض المستندات والأوراق اللازمة للتقديم ومنها: