قروض اهل الضمان الاجتماعي | قرض آهل بنك التسليف

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عمر شويل - جدة يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن الشروط التي يمكن الاستفادة منها من قروض اهل الضمان الاجتماعي الذي يتم دعمه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كما ويبحث الكثير عن ما هي الشروط اللازمة للتقديم على مثل هذه القروض وما قيمة أقصى القيم المالية التي يمكن الاستفادة منها حسن التقديم على قرض آهل، لذلك سنقوم بتقديم كافة الأجوبة التي يمكنك من خلالها التعرف على قرض آهل وكيفية التقديم للحصول عليه.

قروض وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة بتقديم عدد كبير من القروض الإسلامية التي ينكن للمواطنين التقديم عليها لاستعمالها في إنشاء المشاريع الخاصة بهم، وذلك من خلال بعض الشروط البسيطة التي يقوم المستفيد بالموافقة عليها ليتمكن من الحصول على هذه القروض بكل سهولة.

كما وتقوم الوزارة بتقديم بعض البرامج التنموية التي تسهم في تخفيض معدل البطالة بالمملكة، وتعكي الفرصة للشباب للمشاركة في سوق العمل سواء المحلي أو الدولي، مثل برنامج حافز البحث عن عمل.

قروض اهل الضمان الاجتماعي

أصبح بالإمكان على جميع الشباب من التقديم والحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية، مثل قرض آهل والذي يُعد من أهم وأشهر تلك القروض التنموية، إذ يتمتع المتقدم على هذه القرض بالحصول على قيمة قرضية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي يتم تسديدها على عدة سنوات يتم تحديدها على حسب حالة المتقدم المادية والمعيشية، تصل إلى 5 سنوات، ويمكنك التقديم على هذا القرض بعد معرفة الشروط التالية.

شروط قرض اهل بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للمتقدم الحصول على القرض بكل سهولة بعد توافر الشروط التالية ليه، وهي:

يمكن للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو وافد مقيم على أرض المملكة. يجب على المتقدم أن يكون تجاوز عمر 18 عاماً. يلزم أن يكون الحد الأقصى من الدخل الشهري 10 ألاف ريال سعودي. أن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة هو 2000 ريال. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاماً إن لم يكن عاملاً بالقطاع الحكومي، أما إن كان متخرجاً على المعاش، فيجب ألا يزيد عمر عن 77 سنة. يلزم للمتقدم أن يكون مسجلاً بوزارة التنمية الاجتماعية. يجب أن يكون مر على فترة التسجيل بالوزارة ما يزيد عن العامين، حتى يتمكن من الحصول على القرض. كما وأنه يجب ألا يكون المتقدم فمازال في فترة سداد أخرى لأي قروض سواء من بنك التسليف أو غيره. يلزم التوقيع على وثيقة الانتظام في دفع رسوم تسديد القرض بعد الحصول عليه. توفير بعض الضمانات للبنك لكي تضمن حصولك على القرض والالتزام بسداده. يتطلب وجود (رقم هوية وطنية-رقم ايبان بنكي-رقم جوال خاص بالمتقدم المُسجل في أبشر).

فهذه هي أهم بنود الشروط التي قد أوضحها بنك التنمية ليتمكن المواطنون من التقديم والحصول على قرض آهل، كما ويمكن لبعض الفئات في المملكة بالتقديم في وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على راتب شهري.

كيف أقدم في قرض آهل من بنك التسليف

أصبح من السهل التقديم على قروض اهل الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الأنترنت، ويمكن التقديم باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على “أفراد” الموجودة أعلى يمين الشاشة.

يتم ظهور عدد من القروض التي مكنك التقديم فيها، قم باختيار “قرض آهل”.

يتم فتح نافذة جديدة فاختر منها “التقديم الإلكتروني”.

يتم ملء بيانات التقديم في الخانات المُحددة.

بعد كتابة البيانات، قم بمراجعتها ثم قم بالضغط على إرسال.

سيقوم البنك بمراجعة طلبك، ثم يقوم بإرسال رسالة تأُكد حصولك على القرض، وتحديد الموعد للحصول على المبلغ الذي قكت بتحديده.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة شروط قروض اهل الضمان الاجتماعي وأوضحنا كيفية التقديم على قرض آهل من بنك التسليف.