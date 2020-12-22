نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام وخطوات الاستعلام عن المكاتب الهندسية لإثبات ملكية العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تشهد عمليات البحث بين المواطنين في المملكة العربية السعودية تزايد عمليات البحث حول منصة إحكام، وذلك بعد الإعلان مع الموقع الرسمي للهيئة عن حجز عقارات وإثبات ملكيتها، حيث يتم اللجوء إلى أحد المكاتب الهندسية المعتمدة للحصول على مستندات مهمة، مثل كروكي الموقع والرفع المساحي والإحداثيات حيث يجب أن تصدر هذه المستندات عن مكتب هندسي معتمد لذا وفرت المنصة قائمة بهذه المكاتب، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا طريقة التسجيل في منصة إحكام والشروط التي يجب توافرها.

المكاتب الهندسية المعتمدة في منصة إحكام :

للاستعلام عن مكتب معين أو استعراض قائمة المكاتب اتبع ما يلي:

الدخول على موقع إحكام الانتقال إلى المكاتب الهندسية اختيار المنطقة التي تقيم بها اختيار المدينة التي بها العقار الاستعلام عن المكاتب ستظهر أمامك قائمة تضم الاسم والعنوان ورقم الهاتف أي مكتب غير مسجل في القائمة لن يتم قبول المستندات منه

وكانت المنصة الإلكترونية في الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات بهيئة عقارات الدولة بدأت أمس استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكا رسمية.

طريقة التسجيل في منصة إحكام :

نعرض من خلال موقعنا الطريقة التي يجب اتباعها عند التسجيل في منصة إحكام وذلك من خلال بعض الإجراءات التي لا يمكن مخالفتها، وذلك من خلال تقديم طلب التملك على الأيقونة الخاصة بذلك، وهذا الطلب بناءً على نموذج أعلنت عنه الهيئة من خلال الدخول بشكل إلكتروني عبر منصة إحكام، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والوثائق التي تثبت صحة البيانات المقدمة، ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد وذلك بهدف تسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت، ومن أي موقع والتزاما بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن الجدير بالذكر أن الأمانة دشنت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة إحكام على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@EHKAAM _sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

شروط قبول طلب التملك :

أكدت الهيئة العامة للعقارات على أنه لن يحصل على أراضي بصفة الملكية إلا من توافرت فيه شروط القبول، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط القبول وهي:

أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442 هجرية الموافق 20/12/2020

يشترط ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

وقد نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة ممثلة في “إحكام” المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية وهي :