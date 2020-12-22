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عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة إحكام الرقمية بالهوية الوطنية للهيئة العامة للعقارات الآن احصل عليه والذي تزداد عليه عمليات البحث من قبل المواطنين عن بدء إعلان التسجيل في المنصة الرقمية وهذا من اجل الحصول على تملك العقارات بالمملكة العربية السعودية وبعد ما أعلنت الهيئة عن وجود الكثير من المساحات الواسعة سيطر عليها بعض من المواطنين وبعض الهيئات العقارية الأخري بدون إثبات ورقي مثل صكوك الملكية قد أعلنت الهيئة العقارية عن بدء التسجيل من يوم 1442\5\5 الموافق 20 ديسمبر 2020 بالمنصة وذلك من اجل تملك العقار ehkaam.sa وهذا رابط إحكام تسجيل الدخول إلكترونيا وفي وقت لاحق تحضر الأوراق المطلوبة.

ومنذ انطلاق منصه إحكام العقارية عبر شبكة الإنترنت حدث ضغط وتزاحم شديد على المنصة مما أدي الى شكاوى بعض المواطنين من عدم تفعيل الرابط بالمنصة فيجب التسجيل عبر رابط المنصة بالدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في حالة عدم توافر حساب يمكن إنشاء حساب من جديد على المنصة الرقمية وذلك من اجل تملك العقارات التي يسمح بامتلاكها وليست العقارات المحرم امتلاكها.

رابط التسجيل في منصة إحكام الرقمية

بناء على رغبة المواطنين أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إحكام من اجل تحقيق أحلامهم في الحصول على سكوك ملكية التي تثبت احقيتهم في امتلاك الأراضي للمقيمين فيها أذن يتوجب على المواطنين التسجيل والدخول الى رابط منصة أحكام إلكترونيا بإنشاء حساب جديد عبر المنصة عن طريق إدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم للعقار والمثبتة أهليته وأيضا الموافقة على كل شروط وإحكام المنصة.

الخطوة الثانية الرجوع الى الصفحة الرئيسية والدخول برقم الهوية وكلمة المرور وتسجيل كل مستندات العقار ثم تقديم الطلب لذالك العقار بعد التحقق من احقيه امتلاكه.

طريقة التسجيل

الدخول على رابط منصة إحكام الإلكترونية.

الضغط على تسجيل دخول.

النقر على أيقونة أنشاء حساب.

قم بإدخال كافة البيانات من الاسم – رقم الهوية- رقم الجوال -البريد الإلكتروني.

قم بالضغط على أيقونة موافق على الشروط.

الرجوع مره اخرى الى الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم بتسجيل الدخول الى المنصة برقم الهوية أو بكلمة المرور.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

أحضار المستندات المطلوبة الخاصة بامتلاك العقار.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

التحقيق في الطلب من احقيه المواطن وانطباق كافة الشروط عليه المعلن عنها من قبل الهيئة والرد خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

اهم الشروط لطلب تملك عقار عبر منصة إحكام

ألا يتجاوز تقديم الطلب عام من تاريخ بدء المنصة. ألا يكون حكم على تملك العقار بصفة نهائية. ألا يكون العقار من ضمن العقارات التي لا يجوز تملكها مثل:- الأراضي المقدسة مثل (حدود الحرمين الشريفين -الأراضي الساحلية حرم البحر -المحميات الطبيعية- الغابات- المراعي- المنتزهات العامة- قمم الجبال). ألا ينفي التصوير الجوي أول المخططات التنظيمية وجود أحياء في هذا العقار للمتقدم لطلب التمليك وذلك قبل منع الأمر من الأحياء الصادر من خادم الحرمين الشريفين 9/11/1387.

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