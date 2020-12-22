نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بدون تعريف بالراتب بوابة تسهيل للموظفين والمتقاعدين والعسكرين وشروط التمويل بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط بدون تعريف بالراتب والتقسيط بدون كفيل والجهات الداعمة التابعة لبوابة تسهيل من اهم ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة عن تقسيط ولكن بدون التعريف بالراتب، حيث تطلب الكثير من الشركات التعريف بالراتب وتقديم ضمانات، وهو مالا يناسب الكثير من المواطنين الذين يلجؤوا بشكل كبير إلي تقسيط الكثير من المنتجات، مثل الأجهرة الكهربائية المنزلية وغيرها، وفيما يلي سوف نتعرف علي طرق التقسيط بدون التعريف بالمرتب وسوف نتعرض اليوم الى تفاصيل تقسيط بدون كفيل وبدون كشف حساب او تقسيط سيولة مالية بدون كفيل.

تقسيط بدون تعريف بالراتب والتقسيط بدون كفيل

كيفية التقسيط بدون كفيل او مقدم تقدم الكثير من المؤسسات داخل السعودية خدماتها المتنوعة للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، ومن أهم تلك الخدمات هي تقديم تقسيط للمنتجات والأجهزة الكهربائية وتقسيط سيارات بدون تعريف بالراتب، وذلك دون الحاجة إلي وجود ضمانات أو وجود كفيل لضمان عملية التقسيط، وتقسيط جوالات بدون تعريف بالراتب

حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين الكثير من المواقع التي تقدم للمواطنين والمقيمين في السعودية التقسيط بدون كفيل، مثل موقع تقسيطك الذي يتيح المواطنين التقسيط للأجهزة المنزلية والهواتف وغيرها من الأجهزة بدون الحاجة للتعريف بالمرتب.

الجهات الداعمة التابعة لبوابة تسهيل السعودية

نحد أن بوابة تسهيل تدعم الكثير من المؤسسات الحكومية التي تقدم الكثير من الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، في القطاع العام والخاص أيضا، بالإضافة إلي قطاع العسكريين والمتقاعدين، وتتطلب عدد من الأوراق البسيطة الحصول علي التقسيط التي تريده بسهولة، حيث يحتاج الشخص الراغب في الحصول علي تمويل صورة فقط من الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن، وفي حالة ان الشخص المتقدم للحصول علي الدعم غير سعودي الجنسية فيجب إحضار كشف حساب لآخر 3 شهور بالإضافة إلي بطاقة العمل.

الشروط المحددة لدعم تسهيل بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص

هناك عدد من الشروط التي تم تحدديها للحصول علي الدعم من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتتمثل في:

ألا يقل الدخل الشهري للشخص عن 12000 ريال سعودي وذلك بالنسبة للمتقدم من سن 21 عام وحتي 25 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي في حالة كان عمره يتراوح بين 25 عام و 60 عام.

بالنسبة للمواطنين السعوديين يجب ألل تقل مدة العمل الخاصة به عن ثلاث سنوات، وبالنسبة للمقيم يجب ألا تقل عن عام واحد.

أن يكون الشخص تابع لعمل معتمد من قبل تسهيل

التمويل يبدأ من 4000 ريال وحتي 30000 ريال سعودي.

شروط حصول المتقاعدين علي دعم تسهيل

تقدم تسهيل للمتقاعدين عدد من الشروط للحصول علي الدعم وهي:

ألا يكون المتقدم للحصول علي الدعم أكثر من 70 عام، وإلا يقل الراتب الشهري الخاص به عن5000 ريال سعودي.

أن بكون عضو في البرنامج الحاص بالمتقاعدين التابع للتأمينات الإجتماعية أو مؤسسة التقاعد العامة في المملكة العربية السعودية.

يبلغ التمويل مبلغ من 4000 ريال سعودي وحتي 30000 ريال سعودي.

شروط دعم برنامج تسهيل للقطاع العسكري

وبالنسبة للقطاع العسكري فقد تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها وهي:

بالنسبة للمتقدمين من القطاع العسكري لابد ألا يقل الراتب الخاص بهم عن 10000 ريال سعودي بالنسبة للمحصور سنهم بين 25 عام و50 عام.

من الضروري ألا تقل خدمة المواطن في القطاع العسكري عن ثلاثة أشهر.

يبدأ التمويل من مبلغ 4000 ريال سعودي وحتي 12000 ريال سعودي.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل تسهيل

حددت بوابة تسهيل عدد من المستندات اللازمة ليتم الحصول علي الدعم بشكل طبيعي وهي: