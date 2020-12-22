نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لحضور الاختبارات النهائية على مايكروسوفت فورمز Forms لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، يرغب طلبة وطالبات المملكة السعودية في الوقت الحالي في الحصول على رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي لحضور الاختبارات النهائية، حيث تعد المنصة الالكترونية هي أحد البدائل التعليمية التي أطلقتها الوزارة لاستمرار عملية التعليم عن بعد بصورة طبيعية في ظل انتشار وباء كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس وكذلك المواطنين بوجه عام، ويستطيع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الحصول على دروسهم اليومية بكل سهولة من خلال المنصة، كما يقوم المعلمين والمعلمات بتسجيل الغياب للطلاب المتخلفين عن حضور الدروس اليومية.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستى

كما يستطيع الطلاب حل الواجبات والاختبارات من خلال منصة مدرستي التعليمية وقد حددت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ستكن بصورة الكترونية من خلال منصة مدرستي التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

تسجيل الدخول باستخدام حساب ميكروسوفت.

إدخال بيانات التسجيل الخاصة بالطالب من اسم المستخدم وكلمة السر.

الدخول إلى منصة مدرستي.

الدخول على جدول الطالب على المنصة حسب المرحلة الدراسية.

يقوم الطالب باختيار الدرس الذي سيسجل الحضور به.

الضغط على كلمة تسجيل “حضور” لإثبات حضور الطالب.

كيفية حل الاختبارات النهائية في منصة مدرستي 1442

الدخول على الرابط المباشر لموقع منصه مدرستي وتسجيل الدخول برقم الهويه. من الصفحة الرئيسية للمنصة انقر على ايقونة الاختبارات الظاهرة. تظهر امامك الان جميع الاختبارات المقررة. اختار الاختبار المقرر عليك وانقر على حل الاختبار. ابدا فى حل الاختبار فى الوقت المحدد امامك عن طريق العداد الزمنى بعد الانتهاء من حل الاختبار انقر على ايقونة ارسال الاختبار. بعد ارسال الاجابه يمنك الالاع على النتيجه فوراً.

خطوات حل الاختبار من خلال برنامج مايكروسوفت فورمز Forms

الدخول مباشرة الى رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول باستخدام الرقم السري ورقم الهوية

بعد الدخول سوف تواجه الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط على ايقونة أوفيس 365 وتسجيل الدخول الى موقع برامج الأوفيس الرسمي.

هنا يتطلب منك للمرة الثانية تسجيل الدخول بنفس بيانات دخولك لمنصة مدرستي .

بعدها يظهر امامك رابط الاختبار حسب الجدول المعلن

اضغط على رابط الاختبار للدخول اليه والبدء فى كتابه الاجابة على الاسئلة التي امامك.

حل مشاكل رابط الاختبار النهائي عبر منصة مدرستيmadrasati أو فورمز Forms أو تيمز Microsoft Teams

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول عبر منصة مدرستي

أصدرت الحكومة السعودية بيان رسمي حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي للعام الدراسي 2020 – 2021، والمقرر لها أن تكن بصورة الكترونية من خلال المنصة ويكون وقت الاختبار 3 ساعات بصورة يومية، وتجرى الامتحانات لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة خلال من خمس إلى ست أيام، بينما تجرى امتحانات طلاب المرحلة الثانوية على سبعة أيام كاملة، وقد بدأت فترة الامتحانات بداية من الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق الدائم.