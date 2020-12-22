نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي إجراءات تغير دعم حافز في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة استجاب برنامج حساب المواطن الاثنين لأحد المستفيدين تغير مبلغ المنحة التي يحصل عليها من حافز وأراد أن يعرف ما تأثير هذا المبلغ على المنحة التي يقدمها البرنامج.وقد أجاب الحساب خلال صفحته الرسمية على تويتر أن أي تغيير يحدث على بيانات المستفيد عليه أن يتخذ الخطوات الآتية:

يذهب إلى الموقع الرسمي لحساب مواطن على النت.

ينقر تفاصيل الطلب.

ينقر الإفصاح عن الدخل.

ينتقل إلى الإجراءات الموجودة يسار الصفحة.

يحذف الدخل المخصص من برنامج حافز للتابع ثم يحفظ.

سيقوم النظام بعدها بدراسة البيانات والتأكد منها ودراسة أهلية الفرد مرة ثانية.

ضوابط حساب المواطن

أصدر برنامج حساب المواطن العديد من المعايير والأسس الجديدة بخصوص الأفراد المستقلين، إضافة إلى وقف التسجيل في البرنامج لأي مستفيدين جدد كما حدد حدًا أعلى لصرف المنحة الشهرية التي يقدمها البرنامج للطبقة الفقيرة أو محدودة الدخل من البرنامج وأن آخر دفعة حصلت بالفعل على هذه المساعدة الشهرية هي الدفعة رقم 28 التي صرفت دعمها في مارس 2020.

وقد شدد برنامج حساب المواطن على الشخص المستقل أن يضيف الإثباتات التي تؤكد أنه يعيش في سكن مستقل كما يجب أن يقدم نفس الإثباتات للتابعين الذين تخطى سنهم الـ 18 عامًا في الأسس والمعايير الجديدة التي وضعها البرنامج لاستمرارية صرف الدعم.

وقد أفاد البرنامج أن المستندات اللازمة لإثبات استقلالية المسكن هي عقد إيجار موحد من منصة إيجار، عقد ملكية السكن، شهادة تثبت سكن التابع في إحدى المساكن التابعة للجامعة أو لأحد المعاهد والكليات العسكرية.

وقد ترك البرنامج فرصة للمستقلين حتى العاشر من يونيو السابق لكي يعدلوا ويضيفوا المستندات اللازمة حتى يضمنون أنهم سيستمرون في الحصول على الدعم.

وقد وضع البرنامج حدًا أقصى لمبلغ الدعم الذي سيتم احتسابه طبقًا لكل متقدم بمقدار متغير شريطة عدم تخطي مبلغ الدعم الذي حصلت عليه دفعة 28 مارس 2020.

ما هي شروط الأهلية في حساب المواطن

حتى يستطيع المواطن أن يصرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يجب أن تتوفر فيه شروط معينة

بما أن اسم البرنامج حساب المواطن فإن الدعم يصرف للمواطنين السعوديين فقط فيما عدا الأبناء من أب سعودي وأم بجنسية أخرى أو العكس.

يجب أن يكون بحوذة الطالبين لصرف الدعم كروتًا للتنقل.

لا يجب أن يبتعد عن الأراضي السعودية إلا مدة أقصاها 90 يومًا وذلك قبل تقديم طلب التسجيل في البرنامج بعام.

يجب ألا يكون مقدم الطلب من القاطنين في إحدى دور الإيواء الرسمية أو في الحبس.

أن تتفق بياناته التي قدمها أثناء التسجيل في برنامج حساب المواطن مع البيانات التي قدمها لأي مصلحة أو منشأة ذات صلة بالدعم المصروف من البرنامج.

على المتقدم للتسجيل في البرنامج أن يعرف أن أسس الاستحقاق للدعم تكون على حسب الدخل الشامل للأسرة وعدد الأفراد فيها وأعمار الأشخاص التابعة لصاحب الحساب سواء كانوا أكبر أو أقل من ثمانية عشر سنة.