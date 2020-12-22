نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام الرقمية دخول ورابط التسجيل للحصول على تملك عقارات بالدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحكام الرقمية هي منصة أنشأتها هيئة العقارات بالمملكة العربية السعودية من أجل طلب الحصول على عقارات، حيث تم فتح باب التسجيل للمواطنين على أرض المملكة لتملك العقارات ومن ثم التصرف بها أو بيعيها أو انشاء المشروعات عليها ولكن بشكل قانوني، حيث إن المنصة التي قامت هيئة العقارات بإنشائها تساعد على القيام باستخراج صكوك رسمية من الهيئة العامة للعقارات بالدولة وسوف نتعرف في هذا المقال عن الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على العقار وكيفية التسجيل في المنصة الالكترونية.

الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية

إن الهيئة العامة للعقارات كانت سابقًا تعرف باسم مصلحة أملاك الدولة وتعد هيئة عقارات الدولة من الهيئات الحكومية التي تتكون من شخصيات مستقلة واعتبارية وهي من الهيئات الحكومية التي تتميز بالاستقلال ويكون وزير المالية هو رئيسها وذلك بعضوية تامة من وزراء الدولة مثل وزير العدل ووزير الاقتصاد ووزير الطاقة والصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى، وتم إنشاء تلك الهيئة أثناء التحويلات الاقتصادية التي مرت بها المملكة العربية السعودية فالتطور الاقتصادي له أهمية كبيرة جدًا في الحفاظ على العقارات واستخدامها بشكل صحيح دون استغلال.

دخول منصة إحكام الرقمية

إن منصة إحكام الرقمية هي عبارة عن منصة إلكترونية تتمثل في الأمانة العامة الخاصة بلجان النظر في الطلبات التي يقدمها المواطنين بالمملكة العربية السعودية من أجل الحصول على عقارات الدولة، وتقوم المنصة بمساندة لجان الهيئة العامة للعقارات بالمملكة وتعمل على تنظيم الأعمال الإدارية والتنظيمية وأيضًا الأعمال الفنية وتساعد لجان الهيئة على إثبات تملك العقارات، مما يعمل ذلك على تعزيز الشفافية ومبدأ العدالة في تملك العقارات ومن المعروف أن المنصة لها الكثير من الاختصاصات ومن أهمها الآتي:

تقوم المنصة بالنظر في التعديلات الخاصة بصكوك الاستحكام داخل الحدود الخاصة بالحرمين الشريفين.

تقوم بالنظر في كافة طلبات التملك داخل المملكة.

تنظر المنصة إلى الطلبات الخاصة بالتعديلات العقارية.

النظر في كافة الطلبات الخاصة بإثبات التملك داخل الحدود الخاصة بالحرمين الشريفين ويتم ذلك من خلال ضوابط وأحكام معينة.

تسجيل الدخول إلى منصة إحكام الالكترونية

قامت هيئة العقارات بالمملكة العربية السعودية إطلاق منصة إلكترونية والتي تعد من أهم المنصات الحديثة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم تسهيلات تملك العقارات داخل حدود الدولة ويمكن تسجيل دخول منصة إحكام الرقمية من خلال الخطوات الآتية: