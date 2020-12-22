براتب 2000 ريال فقط تمويل شخصي يصل 50 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 50.000 ريال سعودي وبراتب 2000 ريال فقط، تقدم شركة دار التداولات المعروفه داخل المملكة السعودية اهم التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المواطنين، حيث أنها تقدم أفضل الخدمات التمويلية ومن أهم ما يتميز به أن تمويلاته مراقب من مؤسسة النقد العربي، فهي تقدم العديد من التسهيلات في تقديم تمويلاته ويتميز أيضاً انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويصل مدة سداد التمويل الي 24 شهرا من بعد الحصول عليه، حيث يقدم العديد من البنوك والشركات داخل أراضي المملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات للمواطنين، حيث تهدف البنوك والشركات دائما الي مساعدة المواطنين في عمل مشروع خاص بهم تساعدهم علي أعباء المعيشة، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع” ثقفني الاخباري” كيفية الحصول على التمويل الشخصي من شركة دار التداولات المعروفة داخل المملكة، والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل.
الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من دار التداولات
حددة شركة دار التداولات بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي، حيث أنها تقدم تمويل شخصي بقيمة 50 الف ريال للمواطنين وبفترة سداد تصل الي 24 شهرا من بعد الحصول علية وبراتب 2000 ريال فقط، حيث أنه يمكن للكثير من المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من شركة دار التداولات السعودي ولاكن بعد أن تتوفر لدي جميع الشروط والأحكام اللازمة التي حددتها الشركة وهي كالتالي:
- لا يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل الا اذا كان المواطن سعودي الجنسية وليس متوفر المقيمين داخل أراضي المملكة.
- يجب علي المواطن المتقدم أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وذلك من أجل الحصول علي التمويل الشخصي.
- يجب أن لا يزيد عمر العميل المتقدم عن 59 عاما.
- يجب أن لا يقل مدة العمل لدي المواطن المتقدم عن ثلاثة أشهر.
- يمكن للعميل الحصول على التمويل على التمويل من شركة دار التداولات السعودي إذا كان يتم تسديد تمويلات أخري، ولاكن يشترط أنه سوف يتم خصم 45% من الراتب الشهري.
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