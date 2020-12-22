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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن كيفية طلب تسجيل العقارات في منصة إحكام ehkaam.com العقارية الجديدة، بعد أن بدأت منصة إحكام الإلكترونية في الأمانة العامة للجان للنظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات في هيئة عقارات المملكة، واستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات لمن لديهم عقارات ولا يحملون أي صكوك رسمية .

طلب تسجيل العقارات في منصة إحكام

هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، من أجل استقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، ويُقدم طلب التملك وفقًا لنموذج إلكتروني معد خصيصًا لهذا الغرض مُرفق بيه المستندات والوثائق كرفع مساحي من مكتب معتمد بالطريقة التالية:

الدخول إلى رابط منصة إحكام الإلكترونية ehkaam.com.

البدء في إنشاء حساب جديد

ابدأ بملء بيانات الحساب الجديد ( الاسم- رقم الهوية الوطنية- تاريخ الميلاد- البريد الإلكتروني – رقم الجوال وكلمة المرور) ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على التحقق من البيانات ليصلك رسالة التفعيل على الجوال.

بعد التحقق قم بتسجيل الدخول للمنصة برقمك القومي.

ثم النقر على أيقونة ” تقديم الطلب “

تظهر لك صفحة ” طلب تملك جديد ” قم بتعبئة البيانات المطلوبة أمامك.

ثم النقر على ” حفظ واستكمال “

من ثم قم بإرفاق مرفقات العقار كاملة.

من ثم قم بالنقر على الإقرار من ثم النقر على أيقونة ” مراجعة الطلب “.

بعد الانتهاء قم بالنقر على إرسال الطلب.

تظهر لك رسالة تم إرسال الطلب بنجاح احتفظ برقم الطلب الذي يظهر لك للاستعلام به.

شروط تملك أو تعديل العقارات

وضعت المنصة عدد من الشروط والوثائق المطلوبة لطلبات التعديل وتملك العقارات منها أن يكون مقدم الطلب خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ.

هذا وقد بين محافظ هيئة عقارات الدولة السيد إحسان بافقيه، بأن لجان النظر سوف تهدف للمساهمة في إثبات طلبات تملك العقار لخلق بيئة عقارية موثوقة، مما يعزز من التنمية الاقتصادية بالمملكة ويُمكن المواطنين من إثبات ملكياتهم بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة.

وبين أن استقبال أيضًا الطلبات سيكون من خلال المنصة الرقمية ( إحكام ) من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في رفع الطلبات في أي وقت، ومن أي مكان والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من العدوى المنتشرة، ولافتا أن الأمانة دشنت في وقت سالف مركزًا للتواصل الموحد لـلمنصة على رقم (920035544)، والحساب الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هو: (@Ehkaam_sa) وذلك لتقديم كل الدعم وللإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي كل الملاحظات من المواطنين في أي وقت.