“الصحة”: كافة اللقاحات أثبتت فعاليتها ضد الفيروس المتحور.. ولا تغيير في خطة التطعيم الحالية

بلادي – الرياض :

أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض، الدكتور عبدالله القويزاني، اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات المكتشفة حديثًا أثبتت فعاليتها مع فيروس كورونا المستجد بنسخته المتحورة.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات السلالة الجديدة للفيروس التاجي، إن الدراسات والمؤشرات الأولية تؤكد فعالية اللقاحات الحالية ضد السلالة الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم ينتج عنها مضاعفات خطيرة في الإصابة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة، الدكتور أحمد الجديع، إن الوضع الحالي لا يستدعي تغيير خطة التطعيم المعمول بها في الوقت الحالي بالمملكة.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن اعتماد لقاح آخر بجانب “فايزر – بيونتيك” لمواجهة تحور الفيروس، أكد الجديع أن الدراسات تشير إلى فعالية كافة اللقاحات تجاه السلالة الجديدة، موضحًا أنه في حال ظهور تحور يشير لعدم فعالية اللقاح، سوف تتم دراسة نوعية الاستجابة للفيروس وغيرها من العوامل، لاعتماد لقاح آخر بجانب المعتمد حاليًا بالمملكة.