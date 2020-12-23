“النيابة”: القبض على المتورطين في إطلاق النار بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

بلادي – الرياض :

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه قُبض على 3 أشخاص اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام بوابات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء.

وأوضح أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي الذي أطلق النار من مركبته ولاذ بالفرار عقب ذلك، كما ضُبط المشتبه بهما اللذان كانا معه.

وأكد أن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم، والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.