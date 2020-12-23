قد تصل لمليون ريال غرامة.. “النيابة العامة” توضح عقوبة تشغيل المهندسين غير المعتمدين أو انتحال ألقابهم

بلادي – الرياض :

أوضحت النيابة العامة مدى نظامية تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيا أو درجة مهنية غير معتمدة.

وأكدت أنه يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنيًا.

كما يُحظر استعمال وسيلة دعائية يكون من شأنها الاعتقاد بأحقية المعلن في مزاولة مهنة هندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك، بالإضافة إلى أنه يحظر انتحال ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنيًا.

وأكدت النيابة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، مشيرة إلى أن عقوباتها تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل لمليون ريال أو إحدى العقوبتين.