الصحة: لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة حتى الآن

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة حتى الآن، وهو الذي اكتشف في عدة دول منها بريطانيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، في مؤتمر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه سبق وسُجلت آلاف الطفرات في فيروس كورونا، حول العالم ولم يكن لها أثر واضح على سرعة انتشار الفيروس أو ضراوته، وأن هذا التحور المسجل في بريطانيا لا يسبب تزايد في معدل الوفيات

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع، إن الفيروس المتحور تحدث به طفرات عادة، مثل فيروسات الإنفلونزا، وهي لا تعني زيادة في خطورة أو ضراوة الفيروس أو مقاومته للأدوية واللقاحات، وقد تؤدي إلى ضعف الفيروس في كثير من الأحيان.