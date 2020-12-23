وزير السياحة: لدينا من وسائل الضيافة للزوار ما يغني عن الكحول.. وشواطئ تراعي الخصوصية

بلادي – الرياض :
قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن المملكة لديها من مواقع الجذب ما يجعلها وجهة أساسية في عالم السياحة الآن ومستقبلا، في ظل الاستراتيجية التي أعدت لجعلها إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم عام 2030.
وأوضح، خلال لقاء على صحيفة Arab News، أن طموح المملكة باستقبال 100 مليون زائر في عام 2030 ليس فيه مبالغة، فلقد استقبلت المملكة العام الماضي 2019م 40 مليون زائر، وهي دولة ذات ثقافة وشعب طيب يفتح قلبه قبل أبوابه لضيوفه.
وأضاف أن من أهم وسائل الجذب في المملكة الشواطئ المشمسة، حيث وصلت نسبة من زاروا المملكة لهذا الغرض في 2019 إلى 40%، تمتعوا بمشاهدة الجزر البكر، والشواطئ ذات الطقس الخلاب، فيما وصلت نسبة من زاروها لغرض مشاهدة المواقع التراثية إلى 30%، حيث تتعدد المواقع بها، ومنها المسجلة لدى اليونسكو.
وأشار إلى أن المملكة بها من وسائل وطرق الضيافة للزائرين والسائحين ما يكفي ويغنيهم عن طلب الكحوليات فيها، كما أن هناك شواطئ بها خصوصية فما يتعلق بالاستمتاع بالسباحة، أما في الشواطئ العامة فهناك قواعد يجب أن تُطبق، مثلها مثل العديد من الدول.
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