حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق: حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان وجدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.