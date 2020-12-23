شرطة مكة: القبض على 3 وافدين اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجوالاً كانا بحوزته

بلادي – الرياض :

تمكّنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على 3 إثيوبيين من مخالفي نظام أمن الحدود، لتورطهم في الاعتداء على سائق أجرة وسلب ما بحوزته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، محمد الغامدي، أن السائق تعرّض للاعتداء والسلب أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر إلى وجهتهم.

وأضاف الغامدي أن هناك مقطع فيديو يوثّق الواقعة، ويظهر لحظة تعرّض سائق الأجرة للاعتداء، وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانا بحوزته.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكاب المخالفين عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.