وزير التعليم السابق يتلقى جرعة لقاح كورونا في الرياض

بلادي – الرياض :
تلقى وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الثلاثاء)، جرعة لقاح كورونا في مركز اللقاحات بالرياض.
وقال العيسى، عقب تلقيه اللقاح، إنه أخذ لقاح كورونا في مركز التطعيم في مركز معارض الرياض، موجها الشكر للقيادة ولوزارة الصحة، وللعاملين في القطاع الصحي على جهودهم والتنظيم والإمكانات الكبيرة.
يُذكر أن وزارة الصحة بدأت قبل أيام تطعيم الفئة الأولى من المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا من شركة فايزر، وأفادت بأن عمليات التطعيم تسير بشكل جيد دون آثار جانبية.
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