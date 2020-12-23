نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء فقط أشهر كافيهات النساء بالرياض فما هي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشهر كافيهات النساء بالرياض، بعض الكافيهات في الرياض تقدم فكرة جديدة ورائعة للكثير من النساء والسيدات بالرياض، وهي كافيهات للنساء فقط فإن طاقم العمل والخدمة بالمطعم نساء فقط، وهو ما يجعل للنساء فرصة أفضل للتصرف على حريتهن، ونقدم قائمة بأفضل كافيهات النساء بالرياض مع بعض المعلومات عنها.

كافيه فانز آب Fans abb

مطعم للنساء فقط مختص بتقديم أفضل أنواع المشروبات الباردة والساخنة وكذلك العصائر الطبيعية والفريش، مع بعض أنواع الحلويات الرائعة، مواعيد عمل كافيه فانز آب من السادسة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مسموح باصطحاب الأطفال بذلك الكافيه، وموقع كافيه فانز آب بالرياض شارع رفحاء.

للمزيد من المعلومات عن مقهى فانز آب يرجى زيارة https://cafesriyadh.com/2019/cafe-fans-abb-in-riyadh/

كافيه خيرزان للنساء

من أفضل كافيهات الرياض للنساء، يقدم مشروبات طبيعية وجميع أنواع المشروبات والعصائر، ويعمل من الرابعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً، وموقعه في الرياض بأسواق السدحان على يسار بوابة 2 على طريق خريص الفرعي.

للتواصل مع مقهى خيرزان يرجى زيارة https://cafesriyadh.com/2019/cafe-khirazan-in-riyadh/.

كافيه قهوة وحلا

من الكافيهات المفضل لدى الكثيرين بالبحرين، حيث يقدم قائمة بالحلويات المتنوعة والمشروبات وبعض الوجبات الشهية، ومواعيد عمل كافيه قهوة وحلا من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، لمعلومات أكثر عن مكان كافيه قهوة وحلا https://cafesriyadh.com/2019/cafe_et_dessert-in-riyadh/

تسييرة كافيه

يقدم هذا المطعم العديد من وجبات الإفطار والغداء، مع عصائر طبيعية ولذيذة ومعظم أنواع الحلويات، حيث يعمل مقهى تسييرة من التاسعة صباحًا للثانية عشر منتصف الليل، ويتواجد في السليمانية بالرياض، وللتعرف على معلومات أكثر عن المقهى https://cafesriyadh.com/2019/cafe-taseira-in-riyadh/ .

كافيه مون لايت للنساء

من كافيهات البحرين المشهورة والمفضلة لدى الكثيرات، وقائمة الطعام لذلك المطعم مختلفة ومتنوعة حيث يقدم العديد من الوصفات الشهية واللذيذة، ويعمل المقهى من الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، ويمكن زيارة الموقع التالي للتعرف على تفاصيل أكثر عن المقهى https://cafesriyadh.com/2019/moonlight-coffee-in-riyadh/ .