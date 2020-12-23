نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيو الكامل لمطعم سلطان ستيك هاوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم سلطان ستيك هاوس، يتواجد مطعم سلطان ستيك هاوس للحوم بالرياض وجدة، ويتميز بأنه يقدم أشهر وجبات اللحوم وبعض الوجبات الأخرى اللذيذة، كما أن طاقم عمل مطعم سلطان ستيك على أعلى مستوى من التدريب والاحترام والتعامل مع الزائرين، نقدم جميع المعلومات عن مطعم سلطان ستيك هاوس.

مطعم سلطان ستيك هاوس

تم تصنيف المطعم ضمن مطاعم العائلات والجماعات والأفراد، ويسمح بتواجد الأطفال به، مواعيد عمل سلطان ستيك هاوس من الواحدة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويتميز بتقديمه الأكلات السريعة والأكلات الأمريكية.

فروع سلطان ستيك هاوس

فرع مطعم سلطان ستيك هاوس بجدة

في الروضة بشارع سعود الفيصل.

فروع مطعم سلطان ستيك هاوس بالرياض

بوليفار الرياض على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول في حطين.

قائمة طعام سلطان ستيك هاوس

يمكن الإطلاع على منيو مطعم سلطان ستيك هاوس لطلب الطعام ليصلك إلى المنزل:

جزء الوجبات والمقبلات