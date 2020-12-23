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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيو الكامل لمطعم سلطان ستيك هاوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة منيو مطعم سلطان ستيك هاوس، يتواجد مطعم سلطان ستيك هاوس للحوم بالرياض وجدة، ويتميز بأنه يقدم أشهر وجبات اللحوم وبعض الوجبات الأخرى اللذيذة، كما أن طاقم عمل مطعم سلطان ستيك على أعلى مستوى من التدريب والاحترام والتعامل مع الزائرين، نقدم جميع المعلومات عن مطعم سلطان ستيك هاوس.
مطعم سلطان ستيك هاوس
تم تصنيف المطعم ضمن مطاعم العائلات والجماعات والأفراد، ويسمح بتواجد الأطفال به، مواعيد عمل سلطان ستيك هاوس من الواحدة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويتميز بتقديمه الأكلات السريعة والأكلات الأمريكية.
فروع سلطان ستيك هاوس
فرع مطعم سلطان ستيك هاوس بجدة
- في الروضة بشارع سعود الفيصل.
فروع مطعم سلطان ستيك هاوس بالرياض
- بوليفار الرياض على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول في حطين.
قائمة طعام سلطان ستيك هاوس
يمكن الإطلاع على منيو مطعم سلطان ستيك هاوس لطلب الطعام ليصلك إلى المنزل:
جزء الوجبات والمقبلات
- سلطة جرجير مع بصل أحمر سعرها 45 ريال سعودي.
- ربع كيلو جمبري مشوي سعره 123 ريال سعودي.
- سلطة أفوكادو سعرها 53 ريال سعودي.
- سلطة سلطانز بسعر 49 ريال سعودي.
- كفتة سلطانز بالجبنة سعرها 79 ريال سعودي.
- كرات كفتة باللحم سعرها 76 ريال سعودي.
- سجق بالفستق التركي سعره 79 ريال سعودي.
- سلطانز برغر لكوم بسعر 126 ريال سعودي.
- برغر سلطانز بالجبنة سعره 91 ريال سعودي.
- برغر السجق سعره 84 ريال سعودي.
- برغر سلطانز العثماني سعره 185 ريال سعودي.
- ربع كيلو فيليه غنم بسعر 175 ريال سعودي.
- ريش غنم بسعر 149 ريال سعودي.
- قطع ضأن نيويورك بسعر 189 ريال سعودي.
- لكوم فيليه لحم العجل بسعر 168 ريال سعودي.
- كباب السلطان بسعر 170 ريال سعودي.
- فيليه منيون بقري ربع كيلو بسعر 195 ريال سعودي.
- شاشليك بسعر 184 ريال سعودي.
- سباغيتي سلطانز بسعر 252 ريال سعودي.
- ربع كيلو نيويورك ستيك بسعر 216 ريال سعودي.
- ربع كيلو انتركوت بسعر 212 ريال سعودي.
- دلاس ستيك بسعر 273 ريال سعودي.
- ستيك توماهاوك بسعر 599 ريال سعودي.
- شرائح صدر دجاج بسعر 99 ريال سعودي.
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