نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المطاعم بالمدينة العالية في أبها لزيارتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل المطاعم بالمدينة العالية في أبها، من المناطق الراقية في السعودية والتي تتميز بإطلالات رائعة وخاطفة للزائرين وبها مرافق عديدة ومختلفة مثل الفنادق والمنتجعات والفلل السكنية، بالإضافة لمدينتي للألعاب بها طابع ترفيهي وتعليمي بنفس الوقت، وبعض المقاهي التي لها إطلالة مميزة ورائعة، للمدينة مساحة كبيرة وواسعة تصل إلى 26 ألف متر مربع، وصاحب مشروع المدينة العالية بأبها هو سعيد بن هادي القحطاني رجل الأعمال السعودي.

مطاعم المدينة العالية بأبها

تملك المدينة العالية لحوالي 7 مطاعم نذكر أشهرها:

مطعم جرافيتي برجر

من مطاعم البرجر الرائعة والشهيرة بالمدينة العالية، ولهم فرع رئيسي في جدة.

مطعم ذا دو سورس

يقوم المطعم بتقديم جميع أنواع المقبلات والوجبات الرئيسية والدجاج واللحم والسلطات، والتواصل مع مطعم The dough source يمكن الاتصال على 0501465018.

مطعم الإطلالة

الاسم على ما سمى فإن للمطعم إطلالة رائعة، بالإضافة لتقديم مختلف أنواع الحلويات والمشروبات سواء ساخنة أو باردة، ويعمل الثالثة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل.

مطعم إن لاونج

من أفضل مطاعم المدينة العالية بأبها، إذ يقدم البيتزا والحلويات والمشروبات والوجبات الرئيسية بأفضل الأسعار، ويمكن التواصل معه من خلال 0557182280.

كافيهات المدينة العالية بأبها

تتميز High City في أبها بأنها تملك العديد من الكافيهات منها:

مقهى ستاربكس

من الكافيهات الشهيرة بالمدينة العالية في أبها، ويقدم مجموعة من أفضل المخبوزات الطازجة مع القهوة اللذيذة، ومواعيد عمل مقهى ستاربكس من السابعة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل طوال الأسبوع.

مقهى كاندي تري

يعتبر مقهى Candy tree في المدينة العالية من أفضل مقاهي تجهيز حفلات الزفاف والمناسبات العامة الكبيرة، والتواصل مع مطعم كاندي تري من خلال الاتصال على 0553873355 وذلك للتعرف على لوائح وأنظمة المكان.

مقهى ذا اكزيت

من المقاهي الجديدة في المدينة العالية، ويقدم خدمات رائعة ومميزة.

مقهى بسكلته

المقهى الأول الذي تم انشائه بالمدينة العالية هو مقهى Bicycle، ويعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل، ويتميز بتقديمه للكثير من أصناف الطعام والحلويات.

مقهى فوج

يتميز بتقديم الحلويات المتنوعة وأجود أنواع القهوة، ومواعيد العمل في FOG Cafe هي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً.