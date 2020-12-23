نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم طعمية السلطان الفروع والمميز مع الأرقام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم طعمية السلطان في السعودية، يعد مطعم طعمية السلطان من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم طعمية السلطان يتميز بأن له عدة فروع تنتشر في أرجاء المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أشهى الوجبات المميزة والمختلفة.

فروع مطعم طعمية السلطان

يوجد للمطعم عدة فروع عديدة تنتشر في باقي أنحاء المملكة العربية السعودية ومن هذه الفروع ما يلي:

فروع طعمية السلطان في مكة

فرع مطعم الستين ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0500665049.

فرع مطعم الكعكية ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0556003717.

فرع مطعم التنعيم ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0555476462.

فرع مطعم الفتح ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0532757098.

فرع مطعم الشوقية ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0500661341.

فرع مطعم العزيزية ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 053278589.

فرع مطعم الدرة ولكن هذا الرقم مغلق.

فرع مطعم العوالي ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 055668039.

فرع مطعم الحجيلي ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0556007046.

فروع طعمية السلطان في جدة

فرع مطعم الرحيلي ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0556009047.

فرع مطعم الميزان ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0556007046.

فرع مطعم النجوم ويمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم 0532792849.

فروع مطعم السلطان في الطائف

يوجد أيضًا لهذا الفرع عدة مطاعم تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية.

منيو مطعم طعمية السلطان

يحتوي منيو طعمية السلطان على العديد من الوجبات والوصفات المختلفة منها ما يلي:

ساندوتشات الإفطار

سعر ساندوتش التونة هو 5 ريال سعودي.

سعر ساندوتش سوبر السلطان هو 6 ريال سعودي.

سعر ساندوتش القشقوان هو 5 ريال سعودي.

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