نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم روكو مامز المنيو والفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم روكو مامز في جنوب أفريقيا، يعد مطعم روكو مامز من أهم المطاعم التي توجد في جنوب أفريقيا، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم روكو مامز يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو الفرع الرئيسي، وتم افتتاح المطعم وعمل له عدة فروع، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة.

فروع مطعم روكو مامز

يوجد لمطعم روكو مامز عدة فروع في جميع أنحاء الدول العربية وجنوب أفريقيا وفي هذا الوقت ينتشر وجود المطعم في المملكة العربية السعودية ويوجد هناك حوالي ثلاثة فروع مطعم روكو مامز وأهم هذه الفروع فرع الخبر وفرع الرياض وتفاصيل وجود الفروع كالتالي:

فرع فيو بلازا يوجد هذا الفرع في الرياض في حي الغدير في شارع الملك عبدالعزيز ويمكن التواصل مع هذا الفرع عبر الرقم 0112220215.

فرع نواف سكوير يوجد هذا الفرع في الرياض في حي الملقا في طريق أنس بن مالك ويمكن التواصل مع هذا الفرع عبر الرقم 0559444212.

فرع التخصصي يوجد هذا الفرع في الرياض في حي المحمدية ويمكن التواصل مع هذا الفرع عبر الرقم 0114111878.

فرع الخبر يوجد هذا الفرع في حي العليا في شارع فراس بن النضير ويمكن التواصل مع هذا الفرع عبر الرقم 0562805752.

منيو مطعم روكو مامز

يحتوي مطعم روكو مامز على العديد من الوجبات والأصناف وهذه قائمة طعام روكو مامز ومن هذه الأصناف ما يلي:

روكو برجر

وجبة أولد سكول 100 جرام سعره 24.25 ريال سعودي.

سعر وجبة كلاسيك تشيز 100 جرام 28 ريال سعودي.

سعر تشيلي تشيز بومب 100 جرام هو 39 ريال سعودي.

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