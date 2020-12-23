الدكتور عيسى القايدي يهنىء طلابه في حفل افتراضي عبر المنصات الإلكترونية

دوت الخليج – المدينة : تركي الجربي بحضور رئيس قسم الاتصال والإعلام في جامعة طيبة د.عيسى القايدي، اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 1442/5/7 دوت الخليج اللقاء الختامي لتكريم الطلاب والطالبات في قسم الاعلام في التدريب الميداني، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة عبر منصة ” زوم ” التفاعلية.

وأوضح أ.عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج أنه مع الظروف الراهنة تم التدريب عن بعد عن طريق حضور اللقاءات وورش العمل وإرسال المتطلب الاسبوعي .

من جانبه أبدى أ.عماد الصاعدي ترحيبه برئيس قسم الاتصال والإعلام د.عيسى القايدي الذي شكل له دوراً هاماً في حياته الاعلامية.

وأثنى د.عيسى القايدي على جهود أ.عماد الصاعدي طيلة السنوات التدريب التي دارت بين القسم والصحيفة وأكد على استمرار هذا التدريب في السنوات المقبلة.

ومن جهة اخرى عبر الطلاب و الطالبات عن مدى فرحتهم و انجازهم بهذا التدريب الذي أضاف لهم الكثير من المهارات و الخبرات

كما حرصت جامعة طيبة كل الحرص على تلقي طلابها التدريب على أكمل وجه، تزامناً مع فايروس كورونا الذي أدى الى توقف الكثير من الانشطة، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام وزارة التعليم في ما يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات.

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