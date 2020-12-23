دوت الخليج : ندى فيصل – المدينة المنورة أنهت “دوت الخليج ” اليوم الثلاثاء الموافق ٧ جمادى الاول ١٤٤٢ هـ تدريبها لطلبة الإعلام في جامعة طيبة والجامعات الأخرى في لقاء مع رئيس قسم الاتصال والإعلام دكتور عيسى القايدي و رئيس تحرير دوت الخليج عماد الصاعدي و طلبة الجامعة ، وكان للقاء محاور عدة منها كلمة الدكتور عيسى القايدي و كلمة من طلبة جامعة طيبة و ترحيب وثناء من الأستاذ عماد الصاعدي و الشكر للدكتور عيسى القايدي على تعاونه الدائم و دعمه للطلبة وللإعلاميين بالمدينة بشكل عام ، نحمد الله أن تجربة التدريب الميداني تكللت بالنجاح ، وفي الختام أسأل الله أن يعيننا بما تعلمنا و يجعلنا أبناء مستقبل باهر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهاية التدريب .. و مشارف المستقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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