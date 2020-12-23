“دوت الخليج” تقيم اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي

دوت الخليج : المدينة – مشاري الرحيلي أقامت مساء يوم الثلاثاء دوت الخليج الإلكترونية اللقاء الختامي لبرنامج التدريب الميداني لطلاب والطالبات مشاركة رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة الدكتور عيسى القايدي . وعبر الاستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير صحيفة بلادي عن شكره وامتنانه للمتفوقين الذين التزموا بالمواعيد المحددة وحرصهم على حضور اللقاءات التدريبية واتاح الفرصة لمشاركة الطلاب والطالبات بألقاء الكلمات الختامية هذا وسوف يتم توزيع الشهادات وتسليمها للطلاب من قبل مشرفة البرنامج التدريب الاستاذ أوصاف الفارس.

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