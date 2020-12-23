أسماء الهلال : كلمتي في اللقاء الختامي نيابة عن زملائي وزميلاتي ” شرف لي ووسام على صدري”

دوت الخليج – نوف الهلال – الأحساء بينت طالبة التدريب الميداني أسماء الهلال في كلمتها نيابة عن زملائها وزميلاتها طلاب الإعلام وقالت ” نيابة عني وعن زميلاتي وزملائي طالبات وطلاب قسم الصحافة والإعلام أقول لكم وفي قلبي شوق كبير وأمل عظيم لكل من ساندنا في هذا التدريب الميداني… لقد تعلمنا الصبر وحب المهنة التي تعد أحد الركائز الرئيسية لأي عمل صحفي … شكراَ دوت الخليج لأنك أعدت الحياة إلى قلوبنا …شكراً دوت الخليج لأنك علمتينا بكل صدق وتفاني… شكراًدوت الخليج لأنك نشرت لنا أخبارنا الصحفية ….شكراً دوت الخليج على المصداقية …شكراً دوت الخليج لأنك كنت مهنية في عملك بكل شفافية واضحة وكل إتقان وإبداع …شكراً دوت الخليج وإدارتها وهيئة تحريرها بقيادة الأستاذ عماد والأستاذه أوصاف شكراً لكما لأنكم كنتما ترشدانا إلى كل ما هو جديد في عالم الصحافة في التدريب الميداني … فاليوم أقول ” كلمتي في اللقاء الختامي نيابة عن زملائي وزميلاتي ” شرف لي ووسام على صدري” شكراً لكم جميعا .

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