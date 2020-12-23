نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام الرقمية الإلكترونية تبدأ باستلام طلبات تملك العقارات تعرف على طريقة التسجيل ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحكام الرقمية الإلكترونية، قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة إحكام الرقمية، والهدف منها هو تسهيل امتلاك المواطنين السعوديين الصكوك التي تثبت أحقية كل مواطن بامتلاك عقار بالهيئة العامة للعقارات الدولية، وتم إطلاقها منذ يومين.

منصة إحكام الرقمية الإلكترونية

تعتبر منصة إحكام الرقمية عبارة عن موقع إلكتروني تابع للهيئة العامة لامتلاك العقارات بالمملكة العربية السعودية، ويتم إصدار حكم نهائي خاص بحق المواطن السعودي بامتلاك عقار بالمملكة وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة، ويجب أولا التسجيل بالمنصة.

رابط التسجيل بمنصة إحكام الرقمية

أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية موقع إحكام الرقمية وذلك سعيا منها للتسهيل على المواطنين السعوديين امتلاك الأراضي، وكل المطلوب من المواطن السعودي هو الدخول لرابط التسجيل لمنصة إحكام، والقيام بإنشاء حساب جديد على المنصة وإدخال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

طريقة تسجيل حساب جديد بمنصة إحكام

بعد أن أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إحكام قامت بتخصيص رقم للاستفسارات الخاصة وهو ٩٢٠٠٣٥٥٤٤، ونقدم لكم فيما يلي خطوات التسجيل بالمنصة:

الدخول على رابط منصة إحكام الرقمية الإلكترونية. أختيار أيقونة تسجيل الدخول بأعلي الشاشة يسارا. الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد. إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الخاصة به وكافة البيانات المطلوبة. الضغط على اقر بالالتزام بقوانين البوابة. بعد إتمام التسجيل لابد من الرجوع للصفحة الرئيسية. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر الخاصة بالمستفيد. إدخال كافة البيانات المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة الخاصة بتحقيق امتلاك العقار. الضغط على أيقونة تقديم طلب. تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بمراجعة الطلب في 60 يوم من وقت تقديم الطلب.

شروط التقديم على طلب تمليك عقار من خلال منصة إحكام

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط للموافقة على طلب امتلاك العقارات وتلك الشروط هي: