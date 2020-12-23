نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الانماء المجاني الموحد في السعودية وطرق التواصل مع بنك الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الانماء المجاني ، بنك الإنماء هو من اهم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، وهو يعمل وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه قام بتوفير إمكانية التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم بنك الإنماء الموحد لكي يستطيعوا المواطنين في المملكة من الاستعلام عن خدمات البنك المختلفة أو لتقديم الشكاوى بدون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك، وهذا لتسهيل الأمر على المواطنين ولتوفير الوقت والجهد، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رقم الانماء المجاني الذي يحتاج إليه ويبحث عنه الكثيرين في المملكة، وطرق التواصل بنك الإنماء ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رقم الانماء المجاني

وفر بنك الإنماء رقم موحد مجاني لخدمة العملاء لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء والرد عليهم، أو لاستقبال أقتراحات العملاء وهذا لتوفير عناء الذهاب إلى مقر البنك، إذا كنت في داخل المملكة يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء الموحد وهو ( 920028000 )، أما في حالة تواجدك خارج المملكة العربية السعودية فيمكنك الاتصال على هذا الرقم ( 00966920028000 ) وسوف يتم الرد عليكم من خلال خدمة العملاء وسوف تحصلون على إجابة لجميع استفساراتكم .

طريقة التواصل مع بنك الإنماء

يمكنك التواصل مع بنك الإنماء بأكثر من طريقة الذي قام بتوفيرها البنك لعملائه، وهذه هي طرق التواصل :

يمكن التواصل مع البنك عن طريق رقم خدمة العملاء داخل السعودية ( 920028000 ) .

يمكن التواصل مع البنك عن طريق البريد الإلكتروني هو ( [email protected] ) .

يمكن التواصل مع البنك عن طريق صفحة تقديم الشكاوى الموجودة على موقع البنك الإلكتروني .

. أو يمكنكم الذهاب إلى الفرع الأقرب إليكم من فروع البنك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساءا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رقم الانماء المجاني الموحد وطرق التواصل مع البنك .